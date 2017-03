Alleen maar verliezers in Westerlo: Geen PO1 voor Genk, Westel degradeert

Westerlo en Racing Genk zijn samen met KV Mechelen de verliezers van deze laatste speeldag. De Kempenzonen kregen een zware 0-4 in de maag van Racing Genk. Moeskroen won wel op KV Kortrijk en stoot Westerlo zo uit de eerste klasse. Racing Genk deed wat het moest doen maar Charleroi pakte een punt op het veld van Lokeren zodat de Limburgers nipt buiten de top zes vallen. Een raar sfeertje in het Kuipje, ontgoocheling troef in beide kampen.