Thierry Henry beschermt Benteke na cruciale gemiste strafschop

Brussel - De openingswedstrijd van de achttiende speeldag in de Engelse Premier League tussen Watford en Crystal Palace is maandag op een 1-1 gelijkspel geëindigd. Bij de bezoekers stond Christian Benteke 90 minuten tussen de lijnen, hij miste in de eerste helft een strafschop. Bij de thuisploeg kwam Christian Kabasele niet van de bank.

In de eerste wedstrijd onder nieuwe coach Sam Allardyce kwam Palace na 26 minuten op voorsprong via Cabaye. Tien minuten later had Benteke voor de 0-2 kunnen zorgen, toen de bal op de stip ging na een fout op hem in de zestien. Big Ben zette zich zelf achter de bal maar trapte zijn strafschop te zwak op doelman Gomes. Kort voor rust kreeg hij ook nog geel.

In de tweede helft klom de thuisploeg langszij via Deeney, hij trapte zijn elfmeter wel tegen de touwen. Het bleef 1-1, in de erg voorlopige stand is Watford tiende met 22 punten en Palace zeventiende (16 ptn).

Christian Benteke kreeg na zijn cruciale penaltymisser véél kritiek op Twitter en van analisten. Maar Thierry Henry, T3 van de Rode Duivels, nam het op voor de spits. "Dat is de manier waarop Benteke zijn strafschoppen neemt. Hij gaat er zo een aantal missen, maar zeker ook een aantal scoren", aldus Henry, die werkt als analist van Sky Sports.