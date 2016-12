Tottenham op één punt van aartsrivaal na klinkende zege tegen Southampton

Voor het eerst sinds september heeft Tottenham Hotspur op verplaatsing gewonnen. Op de 18e speeldag van de Premier League werd het 1-4 tegen Southampton. Daarmee behoudt Tottenham zijn vijfde plaats in het klassement, maar schuift het dichter bij aartsrivaal Arsenal, dat met één punt verschil vierde staat.

Het beloofde een moeilijke avond te worden voor Tottenham: Southampton heeft een uitstekende thuisreputatie, terwijl het team van Dembélé en Vertonghen geen al te best uitrapport kan voorleggen. Hat was al van 24 september geleden dat de Spurs op verplaatsing wonnen. De zege was belangrijk voor de Spurs, de mannen van Pochettino stonden 13 punten achter op leider Chelsea en vier punten achter aartsrivaal Arsenal.

Bij Tottenham stonden Rode Duivels Jan Vertonghen en Mousa Dembélé in de basis. Toby Alderweireld zou terug zijn uit blessure volgens trainer Pochettino, maar moest afhaken wegens ziekte.

Virgil van Dijk speelde zich meteen in de kijker bij Southampton. De wedstrijd was amper een minuut bezig, als de Nederlander de bal met een knal in de linkerhoek kopt. De voorzet was een vrije trap van Ward-Prowse. Tottenham had het lastig, maar na 18 minuten stonden de bordjes toch opnieuw gelijk. Dele Alli won het luchtduel tegen doelpuntenmaker Van Dijk en kopte de bal binnen. Het doelpunt gaf de Spurs opnieuw moed, de mannen van Pochettino namen het roer over. Er kwamen nog tot doelpogingen van Eriksen en Dale, beide zonder succes. De teams gingen rusten met een gelijke score.

De tweede helft begon zoals de eerste eindigde. Tottenham eiste de bal op en zocht naar een gaatje in de defensie. Het was Harry Kane die het gaatje vond, hij kopte het leer keihard in het dak van het doel na een hoekschop. Deli Alli kreeg bijna de kans om er 1-3 van te maken, maar werd serieus gehinderd door Nathan Redmond. Hij kreeg een rode kaart , Tottenham een penalty. Ook Kane miste de kans om de match in een definitieve plooi te leggen, hij kegelt de penalty over het doel. Tijd voor nieuw bloed bij Tottenham, dus neemt Son Heung-Min de plaats in van Moussa Sissoko. Een goeie beslissing van Pochettino, amper 10 minuten later maakte Son er 1-3 van. Alli deed er nog een extra doelpunt bovenop.