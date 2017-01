Wereldgoal van Giroud dwingt Benteke en co op de knieën

Arsenal heeft zondag de slotwedstrijd van de negentiende speeldag in de Engelse Premier League met 2-0 gewonnen van het Crystal Palace van Rode Duivel Christian Benteke.

Olivier Giroud met een wereldgoal na zeventien minuten en Alex Iwobi (56.) scoorden de doelpunten in de 200e wedstrijd van The Gunners in het Emirates Stadium. Benteke startte in de basis in deze Londense derby en werd na 77 minuten naar de kant gehaald. In de stand staat Arsenal na negentien speeldagen alleen derde, op negen punten van leider Chelsea.