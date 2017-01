Tottenham Hotspur stopt zegereeks Chelsea en houdt Premier League spannend

Na dertien zeges op rij weet Chelsea weer wat verliezen is. Tegen het Tottenham Hotspur van Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé moest het na een zinderende match het hoofd buigen: 2-0. Youngster Dele Alli was met twee haast identieke kopbalgoals de grote held. Liverpool blijft zo op vijf punten van leider Chelsea, de Engelse Premier League blijft spannend.

Vijf Belgen stonden aan de aftrap van de Engelse topper tussen Tottenham Hotspur en Chelsea: Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé aan de zijde van de Spurs, Thibaut Courtois en Eden Hazard voor Chelsea. Michy Batshuayi begon op de bank bij The Blues.

De match kondigde zich vooraf al als zinderend aan. Tottenham moest zowat winnen en de zegereeks van Chelsea - 13 matchen op rij al! - afbreken, wilde het de spanning in de Engelse Premier League nog wat behouden. Het team van Courtois en Hazard kon immers al acht punten uitlopen op eerste achtervolger Liverpool. Maar Tottenham had nog een eitje te pellen met de Londense stadsgenoten: op White Hart Lane waren ze nog allesbehalve vergeten hoe Chelsea hen eind vorig seizoen definitief uit titelkoers sloeg in een incidentrijke match.

Beginfase voor de Belgen

De verwachtingen werden helemaal ingelost. De partij was vanaf het eerste moment los, met Jan Vertonghen die al in de eerste minuut de achterlijn haalde. Niemand kon afdrukken. Enkele minuten later al zorgde diezelfde Vertonghen ervoor dat Eden Hazard geen buitenspel stond aan de overkant. De kapitein van de Rode Duivels kon weglopen in de rug van de defensie van de Spurs, werd op maat bediend door Nemanja Matic, maar mikte zijn gekraakte schot centimeters naast de paal.

Foto: REUTERS

De beginfase was helemaal voor de Belgen, want daarna was het aan Mousa Dembélé om zijn kunnen te demonstreren. In zijn gekende stijl ging de middenvelder vlot voorbij drie Chelsea-spelers, alvorens met een subtiel lobje Harry Kane op weg te zetten naar doel. Thibaut Courtois was eerder op de bal, al verhinderde dat de fans niet Dembélé te bedanken met een open doekje. Tottenham had het betere van het spel en Chelsea dreigde vooral op de counter. Tien minuten voor het einde van de eerste helft kregen de bezoekers zo wel de beste kans. Hazard legde gepast breed voor Diego Costa, die vanop de rand van de grote rechthoek hard kon uithalen. De bal zeilde richting derde ring.

Alli de held

Courtois moest enkele minuten later de handen uit de mouwen steken op een verre vrije trap die Eric Dier voor de pot trachtte te brengen. We leken met een brilscore de kleedkamers in te duiken, tot Christian Eriksen uitpakte met een prima voorzet voor Dele Alli, die slim weggelopen was in de rug van de centrale defensie van Chelsea. Tegen zijn gekruiste kopbal was Courtois kansloos: 1-0 op slag van rust!

Foto: AFP

De troepen van Antonio Conte hadden weinig zin hun zegereeks beëindigd te zien en gaven meteen volle gas bij aftrap van de tweede helft. Hugo Lloris moest een harde trap van Diego Costa uit zijn korte hoek ranselen en nog in dezelfde aanval duwde Pedro een voorzet maar nipt voorlangs. Nauwelijks een minuut later stonden ze daar weer: Marcos Alonso kopte een voorzet tot bij Hazard, die vanop een meter van doel een beetje knullig in het zijnet kopte.

Chelsea rook een doelpunt en Tottenham kraakte, maar net toen sloeg het duo Eriksen-Alli nog eens toe. De eerste trapte een voorzet voorbij de tweede paal en daar dook de tweede gepast op om tussen twee Chelsea-verdedigers én Courtois het gaatje te vinden: 2-0 dankzij het tweede kopbaldoelpunt van de aanvallende middenvelder. De zevende goal al in zijn laatste vier matchen voor het nog maar 20-jarige talent. White Hart Lane barstte uit in euforisch gezang.

Foto: AP

Al snel bleek dat het tweede doelpunt beslissend was. Dat voelde niet alleen het zingende publiek, maar ook de 22 actoren op het veld. Tottenham kroop terug en bij Chelsea was het geloof weg. Dembélé werd nog vervangen en Batshuayi mocht toch nog acht minuten opdraven van Conte. Hij kwam nauwelijks nog in het stuk voor.

Door de eerste nederlaag van Chelsea na dertien opeenvolgende winstmatchen blijven The Blues op vijf eenheden van Liverpool staan. Tottenham Hotspur springt over rivaal Arsenal naar de derde plek, die het deelt met Manchester City.