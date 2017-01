Man United pakt 18 op 18

Manchester United heeft maandag zijn eerste wedstrijd van het nieuwe jaar gewonnen. Op de twintigste speeldag in de Premier League ging ManU met 0-2 winnen op bezoek bij West Ham United, dat 75 minuten met een man minder moest spelen na de vroege uitschakeling van de Algerijnse international Sofiane Feghouli.

Ondanks het numerieke overwicht voor de Mancunians was er bij de rust nog niet gescoord in het olympisch stadion in de Britse hoofdstad Londen. United-coach José Mourinho greep in en bracht bij het begin van de tweede helft met Juan Mata en Marcus Rashford twee nieuwe krachten. Het bleken gouden wissels te zijn, want iets voorbij het uur leverde Rashford de assist voor de 0-1 van Mata (63.). Na 78 minuten zette Zlatan Ibrahimovic met zijn dertiende competitietreffer van het seizoen de 0-2 eindstand op het scorebord, al stond de Zweed wel buitenspel op het moment van de assist. Rode Duivel Marouane Fellaini bleef de hele wedstrijd op de bank bij de bezoekers.

Met een indrukwekkende achttien op achttien komt United met 39 punten op gelijke hoogte met Tottenham, dat vijfde staat maar wel nog een wedstrijd minder op de teller heeft. West Ham is met 22 punten twaalfde in de Premier League.