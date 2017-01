Arsenal maakt 3-0-achterstand goed in laatste 20 minuten

Arsenal heeft dinsdag kostbaar puntenverlies opgelopen in de Engelse titelstrijd. De Gunners speelden 3-3 op het veld van Bournemouth, al had de schade hoger kunnen oplopen. Tot in de 70e minuut stond de thuisploeg immers 3-0 voor.

Bournemouth doet het dit seizoen verrassend goed in de Premier League. De ploeg uit de Zuid-Engelse kuststad staat netjes op een veilige negende plaats geparkeerd in het klassement en pakt af en toe uit met een knappe stunt. En dinsdagavond kregen de fans in het met 11 202 fans volgepakte Vitality Stadium bijna een onvervalste stunt te zien. Het machtige Arsenal werd ei zo na verslagen. Helaas voor de thuipsloeg bleef het 3-3.

Dat Bournemouth mocht dromen van een stuntzege had het vooral te danken aan een geweldige start. Charlie Daniels profiteerde al na 16 minuten van geklungel in de Arsenal-defensie om de 1-0 voorbij Petr Cech te schuiven. Amper drie minuten later begin Granit Xhaka een domme duwfout op de rand van de zestien meter. Callum Wilson knalde de strafschop rechtdoor over de grond binnen. Met een gelukje, maar Bournemouth mocht wel met een dubbele voorsprong gaan rusten.

Arsenal kreeg voetballend amper iets voor elkaar en mocht een kruis maken over de match toen een kwartiertje na de rust Ryan Fraser zich (foutief) kon doorzetten en vanuit een schuine hoek de 3-0 door de benen van Cech knalde.

Match gespeeld, dacht iedereen. Maar dat was buiten de Gunners gerekend. Alexis Sánchez bracht de hoop terug in de Arsenal-harten toen hij in de 70e minuut de 3-1 binnen duwde. En toen Lucas Pérez even later op aangeven van Giroud enig mooi de aansluitingstreffer met een volley tegen de netten duwde maakte Bournemouth zich op voor een belegering van het vijandige doel.

Arsenal duwde de thuisploeg helemaal weg in de eigen zestien. Zeker toen Simon Francis in de 82e minuut voor een stevige tackle door scheids Michael Oliver streng met rechtstreeks rood van het veld werd gestuurd. Bournemouth leek met tien man alsnog stand te zullen houden, maar plooide toch in de extra tijd. De onvermijdelijke Olivier Giroud zorgde voor de Londense gelijkmaker.

Een gewonnen punt voor Arsenal, al schiet het daar eigenlijk weinig mee op. Het blijft vierde in de Premier League en kan zelfs zakken naar de vijfde plaats als Tottenham woensdag wint van Chelsea.