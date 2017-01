Chelsea terug op titelkoers met zege tegen slordig Leicester

Een gespannen wedstrijd in de Premier League: titelverdediger Leicester City nam het op tegen huidig nummer één Chelsea. Het kwaliteitsverschil was groot, Leicester speelde erg slordig terwijl Chelsea enkele mooie aanvallen in elkaar knutselde. De bezoekers wonnen met 0-3. Chelsea is terug op titelkoers na de misstap tegen Tottenham Hotspur vorige week.

Er zit een flinke haar in de boter tussen Diego Costa en trainer Antonio Conte. De trainer van Chelsea heeft zijn Spaanse goalgetter na een dispuut over zijn fitheid zelfs uit de selectie gezet. Costa probeerde de schade te beperken met een Instagram-post waarin hij zijn steun voor Chelsea uitspreekt.

Rode Duivel Eden Hazard mocht door de afwezigheid van Costa aantreden als valse negen. Hij stond 79 minuten op het veld. Thibaut Courtois stond in doel, en hield opnieuw de nul. Wilfred Ndidikreeg voor de tweede keer sinds zijn overstap van Racing Genk naar Leicester een basisplaats.Michy Batshuayi mocht na 83 minuten invallen voor Willian.

De wedstrijd was nog maar pas op gang gefloten wanneer Thibaut Courtois al een eerste redding moest uitvoeren. Meteen een eerste waarschuwing voor Chelsea, dat zich onmiddellijk herpakte. Eden Hazard pakte de bal af van verdediger Marc Albrighton legde het leer terug bij Marcos Alonso, die de bal hard voorbij Schmeichel schoot. Leicester komt de vroege goal van Chelsea maar moeilijk te boven en speelde het volgende kwartier aanvallend amper nog iets klaar.

In de tweede helft was het opnieuw Alonso die scoorde. Leicester leek een vrije schop weg te werken, maar Alonso pikte de rebound op en knalde die tussen de verdedigers door in het doel. Chelsea bleef druk zetten en zette enkele mooie aanvalsacties op poten. Bijna scoorde Alonso zijn derde goal, maar zijn volley vloog net naast de verkeerde kant van de paal. Leicester speelde de hele wedstrijd erg slordig.

Geen hattrick voor Alonso, want het was Pedro die het derde doelpunt maakte. Hij legde de bal mooi af voor Willian, doelman Schmeichel komt twijfelend uit zijn goal. Hij hield het schot van Willian tegen, maar het was een koud kunstje voor Pedro om de rebound binnen te tikken. Chelsea bevestigt zijn leiderspositie in het klassement en staat op 7 punten van Tottenham.

