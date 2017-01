Ibrahimovic scoort in extremis gelijkmaker voor Man United tegen Liverpool

Liverpool hield lang zijn voorsprong op Manchester United, maar moest die toch weggeven in de slotminuten. Rode Duivel Simon Mignolet pakte uit met een prachtige redding om een knal van Zlatan Ibrahimovic. Het was ook de Zweedse spits die de wedstrijd besliste.

Als de Liverpool-fans Simon Mignolet nog niet in hun armen gesloten hadden, dan zullen ze dat na deze wedstrijd zeker doen. De goalie zorgde voor enkele knappe reddingen en voorkwam zo dat Manchester United de gelijkmaker scoorde. Hij pakte onder meer een harde knal van Zlatan Ibrahimovic. Ook Divock Origi speelde zichzelf in de kijker. Hij kwam meermaals dreigend in de zestien en dwong een corner af, maar scoren deed hij niet. Bij Manchester United begon Marouane Fellaini op de bank, na 75 minuten kreeg hij toch zijn kans.

James Milner maakte het eerste doelpunt. Na een handspel van Pogba gaf de scheids een strafschop, Milner zette hem goed om. Underdog Liverpool kwam zo op voorsprong in ‘The Hate Game’. Nochtans was Manchester United de hele wedstrijd het dominante team. Liverpool kreeg het vooral in de tweede helft lastig, maar hield erg lang stand.

Vijf minuten voor affluiten was er dan toch de onhoudbare bal van Zlatan Ibrahimovic, na een uitgebreide aanvalsactie van Manchester United. Een kopbal van Fellaini belandde bij Valencia, die een voorzet gaf. Zlatan kopte buiten het bereik van Mignolet binnen. Antonio Valencia stond aan het begin van de aanvalsfase een voetje buitenspel, maar dat had de lijnrechter niet gezien.

