Oververdiende zege voor Tottenham tegen West Bromwich Albion, maar Vertonghen verliet het veld in tranen

Zeggen dat Tottenham de wedstrijd tegen West Bromwich Albion domineerde, is zacht uitgedrukt. De Premier League-wedstrijd was genieten van begin tot einde. Kane was goed voor drie van de vier doelpunten, de wedstrijd eindigde op 4-0. Het enige wat de vreugde bij de Spurs een beetje temperde, was Vertonghen die het veld in tranen verliet, nadat hij slecht neerkwam op zijn voet.

Bij Tottenham Hotspur stonden drie Rode Duivels tussen de lijnen bij de start van de wedstrijd: Mousa Dembélé, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Die laatste kende pech tijdens de wedstrijd: na 64 speelminuten is hij geblesseerd van het veld gegaan bij Tottenham Hotspur. De verdediger wilde een bal binnenhouden, maar maakte daarbij een verkeerde beweging. Vertonghen gaf meteen aan niet verder te kunnen en verliet in tranen het veld. Vertonghen liep een blessure aan de enkel op, Ben Davies was de vervanger van de Rode Duivel. Na de wedstrijd besprak Mauricio Pochettino de situatie. “Het ziet er slecht uit voor Jan. We moeten wachten tot maandag voor uitsluitsel. Hij is heel ontgoocheld.”

Eerder werd Toby Alderweireld stevig aangepakt door een opponent, maar hij kon wel verder.

Met tranen van het veld... Kop op @JanVertonghen! ?? pic.twitter.com/Hnaffb1I74 — Play Sports (@playsports) 14 januari 2017

Ook Mousa Dembélé stond niet de hele wedstrijd op het veld: na 83 minuten kreeg hij welverdiende rust. In de eerste helft gaf hij 60 passen, meer dan andere spelers op het veld.

Mousa Dembele completed 60 passes in the first half, more than any other player on the pitch.



Dictating the play. pic.twitter.com/bCqhNoH7lc — Squawka Football (@Squawka) 14 januari 2017

Tottenham toonde meteen zijn dominantie. West Bromwich vond geen antwoord op Christian Ericsen en Dele Alli die constant tussen de lijnen liepen. Een pasje van Ericsen tussen de verdedigers door richting Harry Kane leidde tot de eerste goal.

Tottenham bleef druk zetten, Ericsen en Kane creëerden enkele doelpogingen. Toch was het Gareth McAuley die met een owngoal de voorsprong verdubbelde, een schot van Ericsen week af op zijn been. Het was wachten tot halfweg de tweede helft voor de volgende goal. Walker profiteert van een inschattingsfout van McAuley en legt af voor Kane. Hij werkt het proper af. Amper drie minuten later is het opnieuw raak voor Kane: na een knap een-tweetje met Alli doet zijn schot opnieuw de netten trillen.

Tottenham is nu tweede in het klassement, op 4 punten van leider Chelsea. Alle uitslagen en het klassement kan je hier bekijken.