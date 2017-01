Rode Duivels bezorgen Everton klinkende zege tegen Manchester City

Twee Rode Duivels zorgden voor een deugddoende zege voor Everton: Romelu Lukaku opende de score, Kevin Mirallas zorgde voor een tweede doelpunt van Belgische makelij. Bij Manchester City blonk Kevin De Bruyne uit met enkele goeie passes, maar tot kansen kwam het niet meteen. De wedstrijd eindigde op 4-0.

City-coach Guardiola liet Vincent Kompany, die opnieuw fit zou zijn,nog even rusten. Kevin De Bruyne stond wel in de basis bij Manchester City. Bij Everton stelde Koeman twee Belgen op. Voor hen was een glansrol weggelegd: zowel Romelu Lukaku als Kevin Mirallas scoorden. Mirallas mocht na 65 minuten tevreden gaan douchen.

Na tien minuten was het al bijna raak voor Kevin Mirallas: hij tikte een voorzet van Coleman binnen, maar de scheids floot terecht af voor buitenspel. City ging meteen in de tegenaanval, onder leiding van Kevin De Bruyne. De bezoekers hadden het meeste balbezit en speelden dominant, maar hadden moeite om doelkansen te creëren. Tegen de gang van het spel in zorgden een uisterst efficiënte Mirallas en en Lukaku voor een eerste doelpunt. Mirallas gaf een goeie pass, Lukaku plaatse hem beheerst in de korte hoek.

De tweede helft was nog maar net begonnen toen Mirallas de netten deed trillen. De Belg staat op het randje van buitenspel, maar de scheids laat begaan en Mirallas trapt de bal in de verste hoek. City heeft het moeilijk om een antwoord te verzinnen op de 2-0 achterstand. Ook Tom Davies pikte zijn goaltje mee. Hij recupereerde de bal vlak voor de eigen zestien en sprintte het veld over. Hij zette de verdediging op het verkeerde been met een mooie hakbeweging en scoorde via de voet van een verdediger over Bravo.

Foto: REUTERS

Ademola Lookman zorgde voor een schitterend debuut: hij maakte er vlak voor affluiten 4-0 van. Coleman profiteerde van een klungelende Stones en legde goed af voor Lookman, die de bal in de verste hoek pegelt.

Everton komt blijft op de zevende plaats staan in het klassement, op 6 punten van Manchester United, dat nog een wedstrijd moet spelen.

Foto: REUTERS

Foto: EPA