Mignolet en Origi gaan onderuit in spektakelmatch

In de Premier League heeft het Liverpool van Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi een even verrassende als spectaculaire thuisnederlaag geleden. Rode lantaarn Swansea kwam in de tweede helft 0-2 voor, gaf die voorsprong prijs...maar won toch nog met 2-3. Een enorme opdoffer voor de Reds in hun jacht op leider Chelsea.

Beide ploegen wisten voor aanvang wat ze moesten doen: winnen. Rode lantaarn Swansea omdat het mits winst wegkwam van de laatste plaats én zelfs drie ploegen zou inhalen, nummer drie Liverpool omdat het geen punten mag laten liggen in de jacht op leider Chelsea.

Saaie eerste helft...

Bij Liverpool behield Simon Mignolet zijn basisplaats, al had trainer Klopp in de eerste helft evengoed een cactus in doel kunnen zetten: Swansea trok een driedubbele muur op voor eigen doel en probeerde zelf amper een aanval in mekaar te boksen. Maar ook de thuisploeg kreeg amper iets klaar: het mankeerde de creativiteit om die afweergordel te doorbreken.

...en spektakel in de tweede

Gelukkig was de tweede helft de exacte tegenpool van de eerste. Vlak na de koffie scoorde Llorente van dichtbij de 0-1, enkele minuten later kopte hij na een erg knappe aanval de 0-2 voorbij een kansloze Mignolet. Anfield stond erbij en keek verbijsterd toe: dit had niemand verwacht. Maar kijk: nog geen drie minuten na de 0-2 maakte Firmino er 1-2 van. In minuut 55 zaten we toen nog maar, en Swansea besefte dat het nog een zwaar half uur wachtte.

Foto: Photo News

Foutje achteraan

Liverpool drong aan en twintig minuten voor tijd scoorde Firmino beheerst zijn tweede pot van de middag: 2-2. Erop en erover voor de Reds? Vergeet het: Gylfi Sigurdsson kreeg de bal cadeau en liet Mignolet alweer kansloos: 2-3, en daar zou zelfs de ingevallen Divock Origi niets aan veranderen.

Door de nederlaag blijft Liverpool derde, al kan Arsenal nog haasje over doen en kan Manchester City op gelijke hoogte komen. Swansea springt van de twintigste naar de zeventiende plaats (klik hier voor het klassement).