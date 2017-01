Chelsea stoomt door met simpele zege tegen Hull, Hazard onzichtbaar

Chelsea lijkt niet te stoppen in de Premier League. The Blues kenden weinig problemen tegen rode lantaarn Hull City. De onvermijdelijke Diego Costa opende de score, Gary Cahill legde in de slotfase de 2-0 eindstand vast. Chelsea blijft ruim leider, met zeven punten voor op Arsenal.

Topschutter Costa was er na een weekje afwezigheid opnieuw bij. De Spanjaard zat vorige week niet in de selectie na een dispuut met trainer Antonio Conte, maar nam zijn plek in de basis terug in. Chelsea was meteen baas, maar scoren lukte lange tijd niet. Pas in de blessuretijd van de eerste helft vond Costa de opening. Hij rondde de assist van Victor Moses in één tijd af. De spits vierde door zijn criticasters de mond te snoeren met duidelijk gebaren.

Eden Hazard speelde een onopvallende wedstrijd en kon zich niet in de kijker spelen. Hij werd twintig minuten voor tijd vervangen na een onzichtbare partij, zijn vervanger was Cesc Fabregas. Chelsea wilde nog wel even zekerheid over de zege en die kreeg het ook tien minuten voor tijd. Iedereen was Gary Cahill uit het oog verloren op een vrije trap, de centrale verdediger kopte simpel binnen. In het slot mocht Michy Batshuayi nog enkele minuten invallen. Thibaut Courtois speelde de hele partij.