Arsenal wint knotsgekke partij tegen Defour na rode kaart en twee strafschoppen

Arsenal kroop door het oog van de naald tegen Burnley. De Gunners moesten winnen om in het spoor van leider Chelsea te blijven, maar het zag er even niet goed uit. Ondanks een 1-0 voorsprong pakte Granit Xhaka rood na een aanslag op Steven Defour. Met een man minder ging Arsenal een dolle slotfase in, uiteindelijk won het nog met 2-1 na een heerlijke penalty van Alexis Sanchez.

De eerste helft tussen Arsenal en Burnley was niet om aan te zien. Arsenal had het balbezit (bijna 80%) maar deed daar bijzonder weinig mee. Burnley, waar Steven Defour een basisstek kreeg als linksmidden, loerde op de counter maar kreeg weinig klaar voor de rust.

Dan was de tweede helft van betere makelij. Op het uur opende Arsenal-verdediger Shkodran Mustafi de score met het hoofd na een corner van Mesut Özil, maar daarna schoot Arsenal zichzelf in de voet. Granit Xhaka ging veel te wild tackelen bij Steven Defour en kreeg een terechte rode kaart van scheidsrechter Jonathan Moss. Defour werd tien minuten later naar de kant gehaald voor aanvaller Sam Vokes.

Defour startte voor het eerst sinds lang in de basis. Foto: Photo News

De scheidsrechter eiste daarna een hoofdrol op in de absolute slotfase van de wedstrijd. In de 93e minuut legde hij de bal op de stip voor Burnley na een tackle van Monreal. Terechte beslissing, zo bleek uit de herhaling. Andre Gray trapte de bal via de vuist van Cech binnen: 1-1. Burnley dacht dat het een belangrijk puntje beet had, maar vijf minuten later ging de bal opnieuw op de stip... nu voor Arsenal.

Mee ging echter met een te hoog been tackelen bij de koppende Koscielny, al stond de verdediger van Arsenal wel duidelijk offside. Dat had de lijnrechter niet in de smiezen, dus voelde Burnley zich bekocht bij de elfmeter. Sanchez trok zich weinig tot niets aan van de consternatie en trapte met een panenka de 2-1 binnen. Door deze zege heeft Arsenal vijf punten minder dan Chelsea, al spelen de Blues nog tegen Hull City. Burnley blijft dertiende.

Gray leek Burnley een punt te bezorgen... Foto: Photo News

... maar Sanchez miste niet vanop de stip. Foto: Photo News