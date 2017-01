Wayne Rooney dé held van de dag: recordgoal bespaart United zure nederlaag

Klik hier voor alle uitslagen en de stand in de Premier League

De troepen van José Mourinho waren na een moeilijke seizoensstart al sinds 23 oktober ongeslagen en rukten zo steeds nadrukkelijker op richting top-vier. Tot in de 93ste minuut leek Stoke City die opmars te stuiten...tot de ingevallen Wayne Rooney een vrije trap prachtig binnenknalde en zijn team op 1-1 bracht. Zijn 250ste dus, een record: niemand scoorde meer voor de Engelse recordkampioen. De 31-jarige onttroont zo levende legende sir Bobby Charlton, die ‘slechts’ aan 249 raakte en trouwens in de tribune zat.

Sir Bobby: "I'd be lying to say I’m not disappointed to lose the record. However, I can honestly say I’m delighted for Wayne. " #ROONEY250 pic.twitter.com/kLYJsK8Imw