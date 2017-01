Tottenham veert recht na blunders Lloris en sleept punt uit de brand tegen City

Manchester City en Tottenham Hotspur hebben de punten gedeeld na een spektakelrijke topper. The Citizens waren lang baas en kwamen terecht 2-0 voor na twee blunders van Hugo Lloris. De Spurs vochten echter terug en sleepten dankzij Dele Alli en Heu-Ming Son een 2-2 gelijkspel uit de brand.

In de heenronde versmachtte Tottenham Manchester City, maar in het Etihad Stadium kregen we een omgekeerd spelbeeld te zien. De troepen van Pep Guardiola waren heer en meester, Lloris moest zich meerdere keren onderscheiden om de nul op het bord te houden. Kevin De Bruyne zat de voorbije weken in een dipje, maar was tegen Tottenham opnieuw zijn geniale zelve. Hij was terug de draaischijf van City, dat zich duidelijk wilde herpakken na de blamage tegen Everton. De Bruyne, Zabaleta en Silva gingen hun kans, maar konden de netten niet doen trillen.

Mauricio Pochettino zag dat zijn ploeg het moeilijk had en greep in. Hij wisselde nog voor de rust van systeem en ging opnieuw met vier vanachter spelen in plaats van drie. Dat deed hij tijdens de pauze alweer ongedaan. Kevin Wimmer, de vervanger van Jan Vertonghen, bleef binnen en Son moest voor aanvallende impulsen zorgen.

Dat draaide echter anders uit. Lloris, voor de rust niet te kloppen, schatte een diepe bal van De Bruyne verkeerd in en kopte het leer tegen Leroy Sane, die maar binnen te duwen had. Amper enkele minuten later zette Sterling schijnbaar ongevaarlijk voor, maar de Franse doelman loste het leer onbegrijpelijk. De Bruyne profiteerde en het stond 2-0. Tot overmaat van ramp viel Toby Alderweireld uit met een spierblessure.

Zou @DeBruyneKev een bedankingskaartje sturen naar Lloris voor die goal en assist?pic.twitter.com/4CEdpzFwst — Play Sports (@playsports) 21 januari 2017

Maar de Spurs bleven niet bij de pakken zitten. Walker zette heerlijk voor vanop rechts. Kolarov kon niet voldoende bij het leer en de infiltrerende Dele kopte binnen. De vlam in de pan en de Londenaren roken bloed. Eriksen speelde Kane aan, die kaatste in één tijd naar de vrijstaande Son. De Zuid-Koreaan plaatste het leer prima in de hoek, Claudio Bravo was kansloos.

‘Tijd voor een joker’ moet Pep Guardiola gedacht hebben en hij haalde het Braziliaanse toptalent Gabriel Jesus van de bank. Die liet zich binnen de minuut drie keer opmerken. Eerst met een strakke voorzet waar De Bruyne net niet aankon, amper enkele tellen later met een kopbal die maar net doel miste. Als klap op de vuurpijl scoorde hij, maar weliswaar vanuit buitenspel. De jonge aanwinst speelde zich meteen in de harten van de fans.