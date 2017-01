Mignolet van antiheld tot held in topper tegen Chelsea

De Premier League-topper tussen Liverpool en Chelsea is op 1-1 geëindigd. Rode Duivel Simon Mignolet speelde een hoofdrol: bij de 0-1 lette hij niet goed op toen Chelsea snel een vrije trap nam, in de slotfase ranselde hij knap een strafschop uit doel. Ondanks dat puntenverlies loopt leider Chelsea uit op Arsenal, dat op eigen veld onderuit ging van Watford.

Een topper tussen het nummer één en het nummer vier van de Premier League: dat kan niet mislopen, toch? Inzet genoeg alvast, maar qua entertainment bleven de fans op hun honger. Beide ploegen brachten te weinig spektakel op de mat om het publiek te vermaken. De bezoekers trokken een muur op waar Donald Trump jaloers op zou zijn en de Reds -zonder Origi maar met Mignolet- misten de creativiteit of de fysieke kracht om die muur te doorbreken. En toen Thibaut Courtois toch eens moest tussenkomen op een schot van Wijnaldum, deed hij dat met verve.

Bizar doelpunt

En Eden Hazard? Die was quasi onzichtbaar, tot hij in de 23ste minuut net buiten het strafschopgebied van Liverpool een fout afdwong. Ref Clattenburg zette de muur klaar en gaf het fluitsignaal. Dat was Simon Mignolet compleet ontgaan en terwijl onze nationale nummer twee nog volop zijn verdedigers instructies gaf, ramde David Luiz de bal via de paal binnen: 0-1, heel Liverpool verbouwereerd. Niet bepaald een glorieus moment voor de Limburger, al was de bal van Luiz zo precies getrapt dat hij sowieso onhoudbaar was. Enkele minuten later kwam Mignolet wel erg attent tussen.

Luiz viert zijn treffer Foto: AFP

Na de rust moest Liverpool dus wel komen en na een knappe combinatie dook Firmino alleen op voor Courtois. De Braziliaan had alle tijd van de wereld, maar knalde de bal onbesuisd het stadion uit. Tien minuten later kreeg Liverpool dan toch wat het najoeg: de gelijkmaker. Nu was het de Chelsea-verdediging die even niet oplette bij een vrije trap, waarna Wijnaldum de 1-1 voorbij Courtois kopte. Een voordien eerder rustig Anfield ontplofte en stuwde de Reds even richting Courtois.

Toch was het Chelsea dat de beste kansen kreeg. Hazard, intussen gewisseld, zag vanop de bank hoe Matip Diego Costa onderuit tikte. De spits mocht van de strafschopstip aanleggen, maar Mignolet dook het schot van de Spanjaard erg knap uit zijn doelvlak. Vlak voor tijd maakte Pedro er nog bijna 1-2 van, maar zijn schot zeilde net naast.

Foto: REUTERS

Volgende halte: Arsenal

Ondanks het gelijkspel loopt Chelsea uit op Arsenal: dat beleefde een erg pijnlijke avond tegen het kleine Watford. Het stond al snel 0-2 achter en kwam nooit bij van die dubbele opdoffer. Iwobi scoorde nog tegen, maar verder dan de 1-2 raakte Arsenal niet. De Londenaars staan nu al acht punten achter hun stadsgenoot. Komend weekend kan de ploeg van Arsène Wenger een ultieme poging doen om Chelsea af te stoppen: dan nemen beide ploegen het tegen mekaar op. In de heenmatch vernederden de Gunners de Blues nog met 3-0, benieuwd hoe het nu zal aflopen.

Tottenham profiteerde maar half van de misser van de aartsrivaal. Het speelde 0-0 gelijk bij hekkensluiter Sunderland en komt naast Arsenal op de tweede plaats. Bij de thuisploeg startte Jason Denayer en begon Adnan Januzaj op de bank, bij de Spurs stonden Rode Duivels Mousa Dembélé en Toby Alderweireld in de basis. Liverpool is vierde op een punt van Tottenham en Arsenal.

Teleurstelling bij Dele Ali van Tottenham Foto: REUTERS

Crystal Palace pakte onderaan het klassement dan weer een erg belangrijke zege: het won met 0-2 op het veld van Bournemouth. Christian Benteke legde in de 92ste minuut de eindscore vast.

Klik hier voor het klassement