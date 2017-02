Jesus is de verlosser voor Manchester City

Manchester City heeft zondag op de 24e speeldag van de Premier League een late 2-1 zege geboekt tegen Swansea City. Gabriel Jesus zorgde drie minuten in blessuretijd met zijn tweede van de middag voor de broodnodige overwinning. Door deze overwinning staat Manchester City op een derde plaats, het zet Arsenal op twee punten. Kevin De Bruyne werd tien minuten voor tijd gewisseld bij de thuisploeg, Vincent Kompany bleef op de bank.

Manchester City kon door de misstappen van Arsenal (3-1 nederlaag bij Chelsea) en Liverpool (2-0 nederlaag bij Hull) een goede zaak doen in het klassement. De Bruyne en co domineerden Swansea van bij het begin en dat leverde na elf minuten de openingstreffer van Jesus op. Ondanks mogelijkheden aan beide zijden, bleef de 1-0 lang op het bord staan.

Negen minuten voor het einde verschalkte Sigurdsson City-doelman Caballero toch nog met een lage schuiver en leek een gelijkspel in de maak. Dat was echter buiten Jesus gerekend, die de Citizens drie minuten in blessuretijd toch nog de volle buit schonk. Man City komt door de zege op de derde plaats, op tien punten van leider Chelsea. Swansea blijft zeventiende.