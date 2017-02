Arsenal wint van Hull dankzij de ‘hand van Sanchez’

Arsenal heeft met 2-0 gewonnen van Hull City. De grote man bij The Gunners was wederom Alexis Sanchez, al had die wat ongeoorloofde hulp nodig. De Chileen opende de score namelijk met de hand.

Het was ongelooflijke scrimmage voor het doel van Jakupovic na 34 minuten. De bal flipperde over en weer, maar belandde uiteindelijk in doel. Terwijl bij Hull iedereen had gezien dat Sanchez het leer beroerde met de hand, keurde scheidsrechter Clattenburg het doelpunt goed.

Het bleek het doelpunt dat Arsenal nodig had, want verder lukte scoren niet meer. Pas in het slot kreeg het alweer hulp, deze keer van Hull-verdediger Clucas. Die gooide zich in de blessuretijd met de arm naar de bal om een doelpunt te voorkomen, hoewel zijn doelman ook in de buurt was. Rood en strafschop voor Arsenal, Sanchez pakte zijn verantwoordelijkheid en faalde niet.

Arsenal komt door de zege voorlopig naast Tottenham in de stand, al spelen de Spurs later op de dag nog tegen Liverpool. Hull wacht bang af wat de concurrenten in de degradatiestrijd doen.