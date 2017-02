Leider Chelsea laat punten liggen bij Burnley

Chelsea kon zaterdag op de 25e speeldag van de Premier League niet winnen bij Burnley. Het bleef op 1-1 steken op Turf Moor. Eden Hazard en Thibaut Courtois stonden de hele wedstrijd tussen de lijnen bij de bezoekers, Michy Batshuayi mocht drie minuten voor tijd invallen. Bij de thuisploeg stond een geblesseerde Steven Defour niet op het wedstrijdblad.

Pedro bracht de bezoekers al na zeven minuten op voorsprong met een rake plaatsbal. Maar Brady krulde een vrijschop na 24 minuten voorbij de muur en Thibaut Courtois en hing de bordjes weer in evenwicht. Chelsea slaagde er nadien niet meer in te scoren, maar blijft wel op kop in de Premier League, met tien punten voorsprong op eerste achtervolger Tottenham. Burnley staat achtste.