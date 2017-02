Indrukwekkend Liverpool slaat titeldroom Spurs aan diggelen

Liverpool heeft de topper tegen Tottenham gewonnen met 2-0. Vooral voor de rust speelden The Reds indrukwekkend en overklasten ze de Spurs. Door de zege van Liverpool kan Chelsea zondag tot twaalf punten uitlopen op Tottenham en Arsenal. De Premier League lijkt gestreden te zijn.

2017 verliep tot dusver desastreus voor Liverpool. Uitschakeling in de League Cup, uitschakeling in de FA Cup en voor vandaag nog zonder zege in de competitie. Maar met de komst van Tottenham rechtten de troepen van trainer Jürgen Klopp de rug.

Terwijl Tottenham her en der werd opgeworpen als grootste uitdager voor Chelsea, was het al Liverpool wat de klok sloeg op Anfield. De thuisploeg overklaste de bezoekers uit het noorden van Londen, het was eenrichtingsverkeer naar de kooi van Hugo Lloris. Toby Alderweireld moest al snel de meubelen redden voor zijn ploeg. Hij blokte eerst het schot van Firmino en ook op de rebound van Coutinho stond de Rode Duivel pal. Het was uitstel van executie. Victor Wanyama verloor de bal, Georginho Wijnaldum stuurde meteen Sadio Mané diep. De Malinees was veel te snel voor Ben Davies en verschalkte Lloris.

Snelle tweede goal

Tottenham was nog niet goed bekomen van die opdoffer, of de tweede treffer hing al tegen de touwen. Dier verloor dom de bal aan Mané, die Henderson vond in de zestien. De middenvelder botste op Lloris, net als Coutinho in de rebound. ‘Derde keer goede keer’, dacht Mané en hij trapte wel raak. De Spurs wisten van geen hout pijlen maken en dankten hun doelman dat de schade niet verder opliep. Mané en Coutinho botsten beiden op de Fransman, die zijn handen vol had. Aan de overkant kreeg Heung-Min Son een uitstekende kans op de aansluitingstreffer, maar de Zuid-Koreaan raakte niet voorbij Simon Mignolet. De meest opvallende fase van de eerste helft was echter de vrije trap van Christian Eriksen. Achter de muur van Liverpool ging Coutinho plots op de grond zitten, om te voorkomen dat de Deen onder de muur zou trappen.

Evenwicht na rust

Na de pauze slaagde Tottenham erin om de wedstrijd iets of wat in evenwicht te brengen. Harry Kane liet Anfield even opschrikken met een knal op de paal. Liverpool kon verder evenwel makkelijk controleren, de Spurs vonden niet de nodige oplossingen. De wedstrijd werd ook steeds bitsiger, vooral na de rust werden er heel wat gele kaarten getrokken. Ook Alderweireld, die nochtans amper overtredingen maakt, vloog op de bon.

De beste kans was nog voor Liverpool. Lallana bediende uitstekend Coutinho, die door de benen van Alderweireld langs de verkeerde kant van de paal naast pegelde. Tottenham kon Mignolet en co verder niet bedreigen, deze zege kwam niet meer in gevaar.

Liverpool komt zo voorlopig naast Manchester City te staan op de vierde plaats, op één punt van Arsenal en Tottenham.

