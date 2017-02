Manchester City wint van Bournemouth en klimt naar een tweede plaats in het klassement

Manchester City heeft met 0-2 gewonnen in Bournemoth en klimt zo naar een tweede plaats op het klassement, op acht punten van leider Chelsea. Kevin De Bruyne stond de hele wedstrijd op het veld, Vincent Kompany zat opnieuw op de bank.

Bournemouth kon dit jaar nog geen enkele keer thuis winnen en ook vandaag bleek de bezoekende ploeg de sterkste. City-coach Pep Guardiola zette een fitte Vincent Kompany op de bank. Nochtans gaf de trainer eerder aan dat de Rode Duivel klaar is om twee wedstrijden per week te spelen. Rode Duivel Kevin De Bruyne stond wel in de basis, net als City’s nieuwe vedette Gabriel Jesus. Die laatste moest na een kwartier al gewisseld worden, vermoedelijk heeft hij zijn enkel verzwikt. Sergio Agüero nam zijn plaats in.

De wedstrijd begon rustig, met een licht overwicht voor Bournemouth, dat nooit gevaarlijk was. Na een minuut of 25 werd Manchester City wakker. Raheem Sterling kon de eerste grote kans niet afwerken, zijn schot eindigde op de paal. De Bruyne probeerde nog de rebound te nemen, maar zonder succes. Twee minuten later was het wel raak. Diezelfde Sterling bracht de Citizens op voorsprong.

Plots ging het snel, de gelijkmaker stond na 31 minuten bijna op het bord, maar daar stak ref Neil Swarbrick een stokje voor: het doelpunt van King werd afgekeurd voor een trekfout op Stones. City hield de bovenhand en ging met een verdiende voorsprong rusten.

Ook in de tweede helft nam Bournemouth meteen het heft in eigen handen, maar zonder succes. Het team miste de precisie en zuiverheid om echt gevaarlijk te zijn. Na een tiental minuten nam city de leiding opnieuw over. City kwam enkele keren dreigend in de zestien, maar het duurde tot de 69e minuut voor het tweede doelpunt op het bord stond. Sterling gaf een prima voorzet aan invaller Sergio Agüero. De bal ging via verdediger Tyrone Mings in het doel.

Een derde doelpunt hing in de lucht, maar het wilde niet lukken. Zowel Leroy Sané als David Silva zagen hun schot op de paal eindigen. In de allerlaatste minuut probeerde Sané opnieuw, maar deze keer rolde de bal aan de verkeerde kant van de paal. De score bleef 0-2.

Manchester City doet met de zege een prima zaak in het klassement. Chelsea liet zondag punten liggen tegen Burnley, dus komt City op acht punten van de leider.

Het volledige klassement kan je hier bekijken.