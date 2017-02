Spurs spoelen Gentse kater door, twee Rode Duivels uit voorzorg gewisseld

Tottenham moest zich tegen Stoke City herpakken na de verrassende Europese uitschakeling in Europa. Dat verliep uitstekend, de Spurs wonnen vlotjes met 4-0. Harry Kane zorgde voor een hattrick en bood Dele Alli nog voor de rust de vierde goal aan. Na de rust was er wel een kanttekening: zowel Alderweireld als Vertonghen moest het veld verlaten met een (lichte) blessure.

Het lijkt erop dat Toby Alderweireld een kleine spierblessure opliep. Bij Tottenham namen ze geen risico’s, de verdediger kwam naar de kant. Niet veel later kwam ook Jan Vertonghen vroegtijdig het veld af. De twee Rode Duivel in de Spurs-defensie greep even naar zijn hamstrings. Hij lijkt vooral uit voorzorg te zijn gewisseld, gezien zijn recente blessure. Mousa Dembélé speelde de hele partij.

Voor de pauze liep alles op wieltjes voor de Noord-Londenaren. Harry Kane kende een begenadigde dag. Zowat alles wat de spits deed, lukte. Kane profiteerde na een kwartier al van slecht uitverdedigen bij Stoke om de Spurs op 1-0 te zetten. Met vervolgens ook nog een knappe volley op het halfuur en een onrechtstreekse vrijschop die afweek had de goaltjesdief nog voor rust zijn zuivere hattrick op het bord staan. Kane komt op die manier ook op 17 goals in de Premier League, evenveel als Romelu Lukaku.

In de toegevoegde tijd van de eerste helft kroop Kane in de rol van aangever en schotelde hij Dele de 4-0 voor. Na de pauze werd er niet meer gescoord. Tottenham springt in de stand voorlopig over Manchester City. The Citizens zagen hun derby tegen United uitgesteld worden omdat The Red Devils zondag nog de finale van de League Cup spelen.

“Zowel Jan als Toby vroegen voor wissel”

Na de partij gaf trainer Mauricio Pochettino een update over Vertonghen en Alderweireld. “We hopen dat het bij beiden niet erg is. Ze vroegen allebei zelf om gewisseld te worden uit voorzorg. Hopelijk is het niets belangrijk, morgen zullen we meer weten.”

Foto: AFP