Tottenham wint eenvoudig van zwak Everton ondanks recordgoal Lukaku

Tottenham heeft eenvoudig de topper tegen Everton gewonnen met 3-2. Harry Kane scoorde tweemaal voor de Spurs, Everton zat nooit echt in de wedstrijd en lukte pas tien minuten voor tijd een eerste doelpunt. Romelu Lukaku scoorde, zijn 61e doelpunt voor de club uit Liverpool. Lukaku is daarmee topschutter aller tijden voor de Toffees.

Harry Kane opende na twintig minuten de score voor de Spurs. Al kwam het doelpunt wel volledig uit de lucht vallen, letterlijk dan. De topschutter van de Premier League kreeg de bal op 25 meter van doel, haalde verrassend en verschroeiend uit en verraste zo Everton-doelman Joel Robles. Het leer verdween voorbij de Spanjaard in doel: 1-0 voor Tottenham.

Kane trefzeker

Dat was meteen ook de ruststand. Everton was nergens in de eerste helft — door de verrassende 4-5-1 opstelling kreeg het geen voet aan de grond in Londen — en kon nooit aanspraak maken op een gelijkmaker. Twee schoten naast, nul schoten tussen het doelkader was het flauwe tussenrapport van de Toffees. In de tweede helft gaf doelman Robles nog een cadeautje weg. Hij gooide de bal naar een medespeler, Dele Alli zette goed druk en stuurde Kane weg. Oog in oog met Robles faalde de Engelsman niet: 2-0 en zijn negentiende doelpunt van het seizoen.

Recordgoal Lukaku

Toch deed Romelu Lukaku ook zijn zegje. De spits van Everton kende een middag om snel te vergeten, maar prikte wel zijn eerste echte kans van de wedstrijd binnen. Vertonghen struikelde, Lukaku kreeg vrije baan en scoorde de 2-1. Een persoonlijke mijlpaal voor Big Rom. Het was zijn 61e doelpunt voor Everton, Lukaku is daarmee alleen topschutter aller tijden voor de Toffees.

Toch leverde zijn doelpunt niets op. In de toegevoegde tijd scoorde een slimme Dele Alli de 3-1 na een stilstaande fase. De ingevallen Enner Valencia legde de 3-2 eindstand vast, maar dat was slechts een doekje voor het bloeden. Tottenham won verdiend en verstevigt zo zijn tweede plaats in de stand. Everton blijft zevende, op vijf punten van Manchester United.