Eden Hazard bezorgt Chelsea volle buit met counter uit het boekje

Koploper Chelsea heeft in de Premier League de uitwedstrijd tegen stadgenoot West Ham United met 1-2 gewonnen. Chelsea behoudt zo tien punten voorsprong op Tottenham Hotspur en elf op Manchester City.

Chelsea sloeg halverwege de eerste helft voor het eerst toe via de omschakeling: N'Golo Kanté veroverde de bal op eigen helft en stuurde Eden Hazard op pad. Na een één-tweetje met Pedro omspeelde de Rode Duivel vervolgens West Ham-doelman Randolph, en schoof beheerst binnen. Vroeg in de tweede helft sloegen The Blues opnieuw toe via de vrijstaande Diego Costa, die een corner van dichtbij met de knie in doel werkte.

West Ham gaf niet op, maar het compact spelende Chelsea gaf pas in de extra tijd iets weg. Manuel Lanzini maakte er met een diagonaal schot alsnog 2-1 van. Chelsea-doelman Thibaut Courtois greep daardoor wel net naast een veertiende clean sheet van het seizoen.

Hazard mocht een kwartier voor tijd gaan rusten. Michy Batshuayi bleef op de bank. Bij West Ham maakte Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) de 90 minuten vol. In de stand heeft Chelsea met 66 punten tien punten voor op eerste achtervolger Tottenham (Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Moussa Dembélé) Manchester City (Vincent Kompany, Kevin De Bruyne) is op elf punten derde, maar heeft nog een inhaalwedstrijd te goed.

