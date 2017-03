United laat gouden kans liggen tegen tien man, Zlatan antiheld met elleboog

Manchester United kon een goede zaak doen in de Premier League, maar geraakte niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Bournemouth. The Red Devils konden zich mits winst voorlopig in de top vier nestelen, maar riskeren de rechtstreekse concurrenten nu te zien uitlopen. Bournemouth speelde nochtans een helft met een man minder, maar zelfs vanop de stip was doelman Boruc niet te kloppen.

José Mourinho had vooraf een verrassing van formaat in petto. Wayne Rooney kreeg voor het eerst sinds begin december nog eens een basisplaats, goed voor zijn 550e wedstrijd in het shirt van United. Hij speelde in steun van diepe spits Zlatan Ibrahimovic, Marouane Fellaini startte op de bank. United begon gretig en kroop net voor het halfuur op voorsprong. Valencia haalde van buiten de zestien, verdediger Rojo devieerde slim in doel.

Rojo opende de score. Foto: Photo News

De thuisploeg op koers voor een plaats in de top vier, maar nog voor de rust kon het opnieuw beginnen. Jones kreeg een penaltyfout tegen, King nam de opgelegde kans met beide handen aan en trapte de 1-1 binnen. Maar de bezoekers gingen desondanks met een slecht gevoel de kleedkamers in, want Surman pakte zijn tweede gele kaart van de middag. Bij United mochten ze blij zijn dat ze nog met elf op het veld stonden. Zlatan revancheerde zich namelijk op een gruwelijke manier op Mings, die net voordien (eerder per ongelijk) een voet tegen zijn hoofd zette. De Zweed plantte met een duidelijke zwaai zijn elleboog in het gezicht van zijn opponent. De rode kaart bleef echter op zak. Ibrahimovic verklaarde na de match dat “Mings tegen zijn arm sprong”. De verdediger zelf maakte niet veel problemen van de fase. “Ik zag het niet, maar voelde het wel. Hij is een fysieke speler en het was een goede strijd.” Mings ontkende ook dat hij expres zijn voet in het gezicht van de spits zette.

Zlatan: "You have the TV, you can see the images. I jump up and jump high and Mings jumps into my elbow." #MUFC — Ben Dinnery (@BenDinnery) 4 maart 2017

Mings on Zlatan elbowing him: "I didn't see it but I felt it. He's a physical guy and it was a good battle all day." #AFCB #MUFC — Ben Dinnery (@BenDinnery) 4 maart 2017

Mings denies intentionally stamping on Ibra "I would never do that. I like to tackle but off the ball things like that is not my game" #AFCB — Ben Dinnery (@BenDinnery) 4 maart 2017

Het inspireerde United na de pauze niet. Bournemouth plooide zich dubbel en als de thuisploeg er toch doorkwam, was er nog altijd Boruc. Die hield onder meer Rooney een Pogba van een doelpunt met prachtige parades. In de 70e minuut maakte Mourinho een statement en voerde een driedubbele wissel door. Fellaini moest samen met Rashford en Lingard United de zege bezorgen. Amper een minuut later was er een gouden kans om op voorsprong te komen. Bournemouth-verdediger Smith kreeg de bal tegen de arm, de Zweedse topspits zette zich achter de bal. De fans wilden al vieren, maar Boruc zette zijn begenadigde dag in de verf en stopte de poging. Een slotoffensief haalde niets uit, Pogba draaide nog een uitstekende kans de nek om door naast de bal te trappen. United moet zich tevreden stellen met een punt.

King zette de gelijkmaker op het bord. Foto: Photo News

Boruc pakte de strafschop van Ibrahimovic. Foto: Photo News

Zondag clash der Belgen

Om 18.30 uur maakt Simon Mignolet zich klaar voor de clash Liverpool-Arsenal. Cristian Benteke kreeg deze week nog een bolwassing van zijn trainer, en heeft dus iets recht te zetten in Crystal Palace-West Brom.

Het is ook uitkijken naar het Belgisch gekruide treffen tussen Tottenham en Everton morgen. Kompany mag hopen op een basisplaatsmet City op bezoek bij Sunderland. Hazard, Courtois en Batshuayigaan op bezoek bij West Ham.

