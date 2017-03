Benteke pakt tegen Chadli tweede zege op rij, ook Leicester wint opnieuw

Crystal Palace heeft zaterdag in de strijd om het behoud een belangrijke overwinning geboekt. Palace klopte West Bromwich Albion op eigen veld met 0-2 en verlaat in de stand de degradatieplaatsen.

Via doelpunten van Zaha (55’) en Townsend (84’) maakten de bezoekers in de tweede helft het verschil. Nacer Chadli werd bij West Brom iets over het uur naar de kant gehaald, terwijl Christian Benteke de volledige partij afwerkte bij Crystal Palace en geel pakte.

Dankzij de zege laat Crystal Palace de degradatieplaatsen achter zich en nestelt het zich op plek zeventien met 25 punten, met drie punten voor op de nummer achttien. West Brom staat achtste met veertig punten.

Nog onderin deed Leicester City een uitstekende zaak. Het won in een rechtstreeks degradatieduel van Hull City met 3-1. Vardy zette Fuchs op het halfuur op weg naar de gelijkmaker, na de openingsgoal van Clucas. In de tweede helft gingen The Foxes er helemaal over na doelpunten van Mahrez en een eigen doelpunt van Huddlestone.speelde de hele partij. De regerende landskampioen pakt na het ontslag van Claudio Ranieri zes op zes en heeft zo een bonus van vijf punten op de degradatieplaatsen.

Riyad Mahrez has scored his first Premier League goal from open play this season. pic.twitter.com/cy2XAksBCj — Squawka Football (@Squawka) 4 maart 2017

Burnley, dat het nog steeds moet doen zonder, nog niet volledig hersteld van zijn hamstringblessure, verloor in Swansea met 3-2. Llorente (12’) zette de thuisploeg op 1-0, maar Gray (20’, op penalty, en 61’) draaide in zijn eentje de score om. Via een goal van Olsson (69’) en opnieuw Llorente (90’+2) in de extra tijd, bleven de drie punten alsnog in Swansea.

Watford, dat niet kon rekenen op de geblesseerde, ging op eigen veld in een spektakelstuk met 3-4 onderuit tegen Southampton. Deeney (4.) tekende voor een vroege 1-0, maar Tadic (28’) en Redmond (45’+2) zorgden voor een 1-2 ruststand. Ex-Anderlecht-speler Stefano Okaka (79’) maakte opniew gelijk, maar dankzij Gabbiadini (83’) en Redmond (86’) liep Southampton uit tot 2-4. Doucoure (90’+4) milderde in het slot nog tot 3-4.

In de stand staat Burnley (31 punten) twaalfde, wat net een plaats hoger is dan Watford met hetzelfde puntenaantal. Burnley telt wel een zege meer.