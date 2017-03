Wenger nog meer onder vuur na verlies van Arsenal in Liverpool

Liverpool heeft in de Premier League de topper gewonnen tegen Arsenal met 3-1. The Reds overklasten de bezoekers voor de rust, wat resulteerde in een dubbele voorsprong. Na de pauze herpakten The Gunners zich, maar verder dan de aansluitingstreffer van Danny Welbeck raakte het niet. In de slotfase deed WIjanldum op aangeven van Origi de wedstrijd op slot. De kritiek op Arsène Wenger zwelt zo aan, zeker omdat hij sterspeler Alexis Sanchez op de bank liet starten.

Het was een grote verrassing. “Om tactische redenen” hielde Wenger zijn beste speler op de bank. Het mocht niet baten, want al na negen minuten trof Firmino raak. Mané zette strak voor, Coutinho miste zijn hakje, maar zijn landgenoot stond op de goede plaats en liet Cech kansloos. Sanchez zag het al lachend gebeuren vanop de bank.

De thuisploeg bleef domineren, Arsenal had het moeilijk. Vlak voor rust werd het 2-0, Mané werkte koelbloedig af. The Gunners met kater de rust in, Sanchez warmde zich alvast op. En de Chileen kwam er ook in. De wissel gaf Arsenal een nieuw elan, plots gingen de bezoekers drukken. Vlak voor het uur was er dan ook de aansluitingstreffer van Welbeck. Liverpool kraakte even, maar hield stand. In de slotfase kon het lustig counteren. Origi trapte eerste zelf op de paal, maar bediende nadien Wijnaldum en de Nederlander besliste de wedstrijd.

Liverpool rukt door de zege op naar de derde stek met 52 punten, evenveel als Manchester City dat wel twee wedstrijden minder telt. .

