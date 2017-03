Wenger krijgt ook steun, maar Chadli en co geven Arsenal nieuwe dreun

West Bromwich Albion heeft Arsenal nog wat dieper in de put geduwd. The Gunners hebben het de laatste weken niet gemakkelijk en staan pas vijfde in de stand. Het kon zaterdag wat druk zetten op Liverpool voor de vierde plaats, maar ging met 3-1 onderuit bij The Baggies. Nacer Chadli was goed voor een assist.

Het eerste kwartier beloofde veel goeds. Al na twaalf minuten bediende Chadli ploegmaat Dawson en die opende meteen de score. De bezoekers schoten echter snel wakker en drie minuten later hing Alexis Sanchez - wie anders - de bordjes weer gelijk. Het was het sein om de geplaagde Arsène Wenger een hart onder de riem te steken. Een vliegtuig boven het stadion had een spandoek mee. “In Arsène we trust. #RespectAW”, stond daarop te lezen.

Het inspireerde zijn spelers niet tot goed voetbal, integendeel. Na de rust zakte Arsenal in elkaar. Invaller Robson-Kanu, de killer van de Rode Duivels op het EK, had amper 75 seconden nodig om de weg naar de netten te vinden. Hij profiteerde van een zwakke tussenkomst van doelman Ospina, die de geblesseerde Cech was komen vervangen, om zijn team op voorsprong te zetten. Arsenal trof nog wel de lat, maar een kwartier voor tijd deed opnieuw Dawson de boeken toe. Hij klopte scoorde opnieuw met een kopbal en zette de 3-1 eindstand op het bord.

Foto: AFP

Het zorgde ervoor dat de tegenstanders van Wenger zich opnieuw lieten horen met onder meer spandoeken. In de stand blijft Arsenal vijfde, op vijf punten van nummer vier Liverpool dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft. West Bromwich, waar Chadli in het slot gewisseld werd, blijft knap achtste.

Foto: REUTERS