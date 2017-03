Pogba een tijdje out? Gelukkig is daar Fellaini

Manchester United moet het een tijdje zonder zijn Franse middenvelder Paul Pogba doen, maar tegen de Engelse degradatiekandidaat Middlesbrough hadden ze gelukkig een stevige toren om in de strijd te gooien. Marouane Fellaini kreeg van José Mourinho een plaats in de basiself. Een basisstek waarvoor Fellaini bedankte met een welgemikte kopbalgoal op het halfuur, na een fantastische voorzet van Ashley Young. Fellaini liep goed door en verschalkte Middelsbrough aan de tweede paal. Getekend, de krullen van Big Fella.

Manchester United ging ook met die 0-1-stand naar de kleedkamer bij de rust. In de tweede helft scoorde Lingard na een voorzet van Mata dan de 0-2. Bijna in kannen en kruiken, tot Middlesbrough via Gestede nog de aansluitingstreffer maakte. Maar in de extra tijd ging Victor Valdes onderuit toen hij de bal wilde doorpassen en plukte Valencia het leer weg en wandelde de bal makkelijk in doel.

Dankzij de zege blijft Man U op de vijfde plaats staan, op drie punten van Liverpool en vijf van Manchester City en Tottenham, die het later zondagnamiddag nog tegen elkaar opnemen.