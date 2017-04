Ndidi scoort pareltje zoals tegen Club Brugge, maar nu in de Premier League

Leicester City is bezig aan een stevige opmars. De Engelse landskampioen verloor nog geen enkel punt na het ontslag van Claudio Ranieri. Ook tegen Stoke City pakte het de volle buit. Wilfred Ndidi stal de show met een prachtig openingsdoelpunt. Zoals hij dat ook wel eens bij Genk deed (tegen Club Brugge), vlamde hij het leer van ver heerlijk in de bovenhoek.

The Foxes pakten de volle buit tegen The Potters door met 2-0 te winnen. Kort na rust zette Jamie Vardy de eindstand op het bord. Leicester nestelt zich zo comfortabel in de middenmoot na een indrukwekkende twaalf op twaalf. Tussendoor kwalificeerde het zich ook voor de kwartfinale van de Champions League door Sevilla uit te schakelen.