Liverpool ontmantelt gevaar Lukaku en klopt Everton, Origi aan het kanon

Liverpool heeft de Merseyside derby naar zijn hand gezet. The Reds klopten stadsgenoot Everton verdiend met 3-1. Topschutter en kersvers Speler van de Maand Romelu Lukaku kwam amper in het stuk voor. Aan de overkant besliste invaller Divock Origi de wedstrijd.

Met Romelu Lukaku en Simon Mignolet stonden er twee Rode Duivels aan de aftrap op Anfield. Kevin Mirallas en Divock Origi moesten hopen op een invalbeurt. De wedstrijd begon uitstekend voor de thuisploeg, want al na acht minuten opende Sadio Mané de score. De aanvaller had eigenlijk amper ruimte, want hij werd op de huid gezeten door Ashley Williams terwijl Matthew Pennington voor het blok ging. De bal ging echter door die laatste zijn benen, doelman Joel Robles stond aan de grond genageld en zag het gekruiste schot in doel gaan.

Naarmate de eerste helft vorderde kwam Everton beter in de wedstrijd en dat resulteerde op het halfuur in de gelijkmaker van Pennington. De verdediger maakte dit seizoen zijn eerste minuten door de blessures van Seamus Coleman en Funes Mori en bedankte Ronald Koeman voor het vertrouwen. Een hoekschop bleef hangen, de 22-jarige Pennington knalde het leer voor Mignolet. Lang konden The Toffees niet genieten van de gelijkmaker. Amper twee minuten later ontbond Coutinho zijn duivels. Hij dolde met - jawel - Pennington en krulde de bal heerlijk in de verste hoek: 2-1. Aan de overkant zat Lukaku in de achterzak van de Liverpool-defensie.

Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar https://www.playsports.be/videozone/. Video: Play Sports

Na de pauze was Everton als eerst gevaarlijk. Williams zette zijn voet tegen een vrije trap van Barkley, maar een alerte Mignolet ging snel plat. Dan hield Anfield plots zijn adem in. Na een duel met Baines bleef Mané plots liggen. De spits kon niet verder, Origi mocht zijn shirt aantrekken. En de Rode Duivel had er zin in. Al na een paar minuten probeerde hij het van ver, zonder succes. Niet veel later was het wel raak. Coutinho speelde de spits knap vrij en vanop de rand van de zestien haalde Origi verschroeiend uit. Robles koos de verkeerde hoek, de 3-1 stond op het bord en de wedstrijd was gespeeld.

Origi zette de eindstand op het bord. Foto: Photo News

De wedstrijd werd ondertussen iets bitsiger, met een paar gele kaarten tot gevolg. Everton gaf de hoop nog niet op en trok ten aanval. Mignolet moest een afgeweken schot van Holgate uit zijn kooi ranselen, de kopbal van Calvert-Lewin ging over. De opflakkering werd snel in de kiem gesmoord door Liverpool, Origi kwam een schoenmaat tekort om de 4-1 in doel te deviëren. The Reds speelde de partij rustig uit in het slot, Everton legde zich noodgedwongen neer bij zijn lot. Enkel de laat ingevallen Kevin Mirallas liet nog een flits zien, maar zijn schot ging ver over.

Liverpool wordt voorlopig derde, al kan City er later opnieuw over springen. Everton laat de kans liggen om over Arsenal te wippen en blijft zevende.

Lukaku kon zich niet doorzetten. Foto: Photo News