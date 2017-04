Christian Benteke neemt Thibaut Courtois heerlijk te grazen

Chelsea heeft het allesbehalve makkelijk tegen Crystal Palace. Nochtans kwam de fiere leider in de Premier League al snel op voorsprong dankzij Fabregas, maar daarna ging Crystal Palace in geen tijd op en over Chelsea. Wilfried Zaha zorgde voor de 1-1, maar vooral de 1-2 van Christian Benteke was om in te kaderen. Big Ben nam Thibaut Courtois heerlijk te grazen met een afwachtend stiftballetje en trekt zo zijn bloedvorm van tegen Rusland gewoon door in Engeland...