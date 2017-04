Eden Hazard loodst Chelsea met twee goals voorbij Manchester City in topper

Chelsea heeft orde op zaken gesteld in de Premier League. Het verloor afgelopen weekend verrassend van middenmoter Crystal Palace (na een winning goal van Christian Benteke), maar bewees woensdagavond dat dat slechts een accident de parcours was. Chelsea won de topmatch tegen Manchester City met 2-1, na twee goals van Eden Hazard. Het gooit zo City definitief uit de titelstrijd, dat volgt al op 14 punten.

Verrassing van Pep Guardiola voor aanvang van deze topper: hij zette Vincent Kompany in de basis bij Manchester City. Voor de verdediger was het zijn eerste basisplaats sinds november, het was (bang) afwachten of Kompany nu dan wel eindelijk fit bleek en bleef. Hij kreeg Kevin De Bruyne voor zich op het middenveld, aan de overkant stonden met Eden Hazard en Thibaut Courtois in totaal dus vier Belgen tussen de lijnen.

Het was Chelsea dat meteen naar voor trok. Dat resulteerde al na tien minuten in de verdiende 1-0, op aangeven van Azpilicueta krulde Hazard de bal voorbij Caballero in doel. Vincent Kompany gooide zich naar de bal, leek het leer zelfs even te raken maar kon het doelpunt niet voorkomen. Meteen een valse start voor Kompany, die daarna wel meer dan degelijk speelde.

Halfweg de eerste helft hing Manchester City de bordjes al op gelijke hoogte. Thibaut Courtois mocht zich de gelijkmaker aanrekenen, na een slechte uittrap kreeg hij het schot van Sane niet goed weg, Agüero was er als de pinken bij om de 1-1 tegen de touwen te ranselen. Toch ging Chelsea met een voorsprong de rust in. Fernandinho haakte met Pedro in de zestien en de bal ging terecht op de stip. Hazard ging achter de bal staan, maar zag zijn strafschop gekeerd door Caballero. Hazard zette zijn foutje recht in de rebound, en trapte Chelsea met 2-1 de rust in.

In de tweede helft werd niet meer gescoord. Het opvallendste beeld was nog een stevige tackle van Kompany op Hazard, maar gelukkig bleven beide Rode Duivels ongedeerd bij de snedige tussenkomst. Chelsea speelde de wedstrijd uit, al ontsnapte het in de absolute slotfase nog aan de gelijkmaker toen John Stones van dichtbij de bal over doel trapte...

Door deze overwinning blijft Chelsea uiteraard comfortabel op kop in de Premier League. Het heeft zeven punten meer dan eerste achtervolger Tottenham, dat won op bezoek bij Swansea.