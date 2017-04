Dele Alli maakt indruk met doelpunt én handshake, Spurs winnen vlotjes

Geen idee wat het mooist is: het doelpunt of de handshake? pic.twitter.com/x0tnPM7wm2

Dele Alli zit in bloedvorm. De aanvallende middenvelder van Tottenham Hotspur was in het duel tegen Watford alweer trefzeker. Met een héérlijke krul trapte hij zijn ploeg op voorsprong, al trok ook zijn viering de aandacht. De 20-jarige Engelsman heeft met zowat elke ploegmaat een aparte handshake. Die met Heung-Min Son is er eentje voor de experts. Tottenham won overigens makkelijk, met 4-0.

De Spurs hadden goed nieuws voor de wedstrijd. Spits Harry Kane was hersteld van zijn blessure en zzat opnieuw in de selectie. De plaats in de basis was echter voor Vincent Janssen, die enkele dagen eerder een sterke indruk naliet op bezoek bij Swansea City. De Nederlander haalde echter de lachers op zijn hand met een schijnbaar grote misser in de eerste helft. De voorzet van Trippier werd nog licht gedevieerd, de spits kreeg de bal ongelukkig op de knie en het leer botste van dichtbij op de lat.

De thuisploeg domineerde Watford, maar het was lang wachten op het openingsdoelpunt. Iets voorbij het halfuur ging het plots snel. Dele Alli, alweer hij, zorgde met een flits voor het broodnodige eerste doelpunt. Hij kwam vanop rechts naar binnen en krulde het leer prachtig in de verste hoek, doelman Gomes had er geen verhaal tegen. Voor de 20-jarige Engelsman was het al zijn zestiende competitiedoelpunt van het seizoen, dat moest gevierd worden met een handshake.

14 - Dele Alli has been directly involved in 14 goals in 13 Premier League games for Spurs in 2017 (10 goals, 4 assists). Prodigy. — OptaJoe (@OptaJoe) 8 april 2017

Dele opende de score. Foto: REUTERS

Nog voor de rust was de partij gespeeld. Eric Dier pakte een afvallende bal perfect op de slof en niet veel later stond ook Son op het scorebord. Hij kreeg centraal veel ruimte en verschalkte de Watford-doelman vanop de rand van de zestien. De tweede helft was zo al een beetje overbodig geworden, al had Tottenham er nog veel zin in. Son maakte zijn tweede van de middag met een heerlijke volley en zette al snel de 4-0 eindcijfers op het bord. Jan Vertonghen trok nog op avontuur, maar werd op het nippertje teruggehaald door Janmaat.

Son kreeg nog twee kansen om zijn hattrick te vervolledigen, maar het vizier was een beetje troebel geworden. Het deerde de fans niet, voor hen was het een prachtige voetbalmiddag. Tottenham blijft zo druk zetten op leider Chelsea.