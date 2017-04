Mignolet houdt Liverpool in running voor Champions League-ticket in moeizame zege tegen Stoke

Liverpool is zaterdag op speeldag 32 in de Engelse Premier League met 1-2 gaan winnen op het veld van Stoke City. De Reds behouden hun derde plaats in het klassement, die recht geeft op de poulefase van de Champions League.

Met Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi aan de aftrap viel er in de eerste helft weinig te beleven. Shaqiri vond in de derde minuut de weg naar de goal, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Liverpool kon via Origi twee keer dreigen, maar het vizier van de Belgische spits stond niet op scherp. Op slag van rust klom Stoke wel op voorsprong. Jonathan Walters (44.) kopte van dichtbij het openingsdoelpunt voorbij Mignolet. Coach Klopp bracht na de thee het Braziliaanse duo Coutinho en Firmino tussen de lijnen en dat bleek een gouden zet. Na de vervanging van Origi door Sturridge in de 68e minuut trapte Coutinho de gelijkmaker tegen de netten. Twee minuten later glipte Firmino door de buitenspelval om vervolgens de 1-2 over de Stoke-doelman binnen te knallen. Met enkele knappe reddingen had ook Mignolet een groot aandeel in de driepunter.

West Brom

West Bromwich Albion, met Nacer Chadli de hele wedstrijd op het veld, verloor in eigen huis met 0-1 van Southampton. Jordy Clasie (25.) trof als enige raak in The Hawthorns. Manchester City boekte zonder Vincent Kompany en Kevin De Bruyne een vlotte 3-1 overwinning tegen staartploeg Hull City. Ahmed El Mohamady hielp de Citizens op het halfuur met een owngoal. Na de rust dikten Sergio Aguëro (48.) en Fabian Delph (64.) de score aan tot 3-0. Andrea Ranocchia (85.) bracht Hull, met de hulp van een flaterende doelman Bravo, ook op het scorebord.

In de stand blijft Liverpool derde met 63 punten. Manchester City (61 ptn) is vierde, maar speelde wel een wedstrijd minder dan de Reds. West Bromwich (44 ptn) blijft op de achtste stek staan.

Op de 41e speeldag in de Engelse Premiership verloor Preston North End met 3-0 bij Leeds United. Marnick Vermijl speelde een uur mee bij Preston, dat in de stand de negende plaats bezet. Leeds United is vijfde.

Celtic hield de drie punten thuis tegen Kilmarnock (3-1). Dedryck Boyata maakte de match centraal in de verdediging vol, de Rode Duivel kreeg in de 85e een gele kaart. Celtic is al zeker van de titel.