Lukaku scoort opnieuw twee keer voor Everton, Mirallas deelt assists uit

Everton heeft zondag op de 32e speeldag in de Premier League Leicester City geklopt met 4-2. Romelu Lukaku was andermaal de grote uitblinker bij ‘The Toffees’ met twee doelpunten: zijn 22e en 23e treffer dit seizoen. Ploegmaat Kevin Mirallas was in de 4-2-zege goed voor twee assists.