Liverpool overtuigt niet, maar wint wel met kleinste verschil van Chadli

Liverpool heeft de drie punten gepakt op bezoek bij West Bromwich Albion. The Reds speelden geen overtuigende partij, maar hadden genoeg aan een doelpunt van Firmino op slag van rust op de wedstrijd naar zich toe te trekken. Bij Liverpool stonden Mignolet en Origi in de basis, Chadli startte bij The Baggies.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Premier League!

De eerste helft was allesbehalve opwindend. Het was onze landgenoot Divock Origi die voor het eerste schot op doel zorgde.. in minuut 33. Voordien zagen beide ploegen één schot naast gaan, de thuisploeg liet ook een geblokte poging noteren.

Divock Origi had the first shot on target of the game. It came in the 33rd minute.pic.twitter.com/A8YxKmZc0L — Squawka Football (@Squawka) 16 april 2017

Maar Liverpool ging wel met een voorsprong rusten. De vrije trap van Milner was nochtans niet geweldig, maar werd wel goed doorgekopt. De vrijstaande Firmino had maar binnen te koppen, zijn elfde van de competitie.

Ook na de rust was het spel van The Reds weinig overtuigend, maar Liverpool hield wel stand. In de slotfase zette West Brom nog alles op alles, Mignolet moest een uitstekende save verrichten op de kans voor Philips. Doelman Ben Foster was meer vooraan te vinden dan in zijn doel, maar Moreno liet de kans liggen om de match te beslissen. Op de tegenaanval trapte de ingevallen verdediger van ver naar doel, maar plaatste het leer net naast. Het maakte uiteindelijk niet uit, Liverpool kon zijn voorsprong vasthouden en heeft drie belangrijke punten beet.

Origi werd na 82 minuten naar de kant gehaald. Foto: Photo News

Een tevreden Klopp. Foto: REUTERS

Voor manager Jürgen Klopp is het een belangrijke zege in de strijd om de tickets voor de Champions League. Met 66 punten springen ze immers opnieuw over Manchester City (64 punten) naar de derde plaats, op negen punten van leider Chelsea. Eden Hazard en co spelen zondag nog de topper op bezoek bij Manchester United. De eerste vier in de Premier League krijgen een ticket voor de (voorronde van de) Champions League.