Dolblije Kompany scoort belangrijke goal: "Hier had ik 15 jaar voor willen werken"

Na donkere maanden is Vincent Kompany helemaal terug bij Manchester City. Hij kreeg na een wedstrijd op de bank opnieuw een basisplaats tegen Southampton, en brak de moeilijke match zowaar open met een doelpunt. City won uiteindelijk met 0-3.

De Rode Duivel nam opnieuw zijn plaats in het hart van de City-verdediging in. En hij loste de verwachtingen meer dan in. Met de aanvoerdersband rond de arm ging hij voorop in de strijd. Verdedigend hard in de duels, zelfzeker als in zijn beste dagen. En toen moest het mooiste nog komen. Op hoekschop kopte hij na 55 minuten de 0-1 binnen. Hij kwam krachtig ingelopen en troefde Maya Yoshida van Southampton af. Een doelpunt dat City voorbij Liverpool naar de derde plek kan brengen. Zijn eerste doelpunt sinds augustus 2015.

Het thuispubliek ging uit zijn dak en scandeerde luidkeels voor de man die hen enkele jaren geleden naar de titel leidde. “Merci Kompany” en “We love Kompany, we do”, weergalmden luid door het stadion.

Ook Kompany zelf was uitzinnig van vreugde liep naar de bezoekende supporters om het doelpunt te vieren.

Na 77 minuten maakte Sané het op assist van De Bruyne af. Onze landgenoot glipte door de buitenspelval, en legde dan onbaatzuchtig opzij. Daarmee was de ban gebroken, twee minuten later gaf hij een nieuwe assist voor Sergio Aguero. Deze keer een voorzet vanop de achterlijn, die door de Argentijn aan de tweede paal van dichtbij werd binnengekopt. Tot dan was het een moeilijke wedstrijd geweest voor De Bruyne. Hij probeerde het spel te verdelen, maar zijn passes misten regelmatig richting, en anders deden zijn ploegmaats er niks zinvols mee. Tot King Kompany zich doorzette.

"Ik weet dat zulke momenten al het werk waard zijn", zei Kompany achteraf. "Als ik 15 jaar had moeten werken om gewoon dit ene moment te mogen beleven, dan had ik het gedaan. Ik zou willen dat ik minder vaak geblesseerd was geweest in mijn carrière, maar elke keer heb ik het harde werk kunnen opbrengen. Nu heb ik het gevoel dat ik eindelijk iets teruggeef. We zijn erg blij met de clean sheet en de algemene prestatie. We zijn allemaal trots. Onze fans zullen blij zijn."

Guardiola: "Eindelijk is hij terug"

Guardiola zwaaide met lof na de wedstrijd. "Iedereen kan zijn mening hebben over de kwaliteiten van Vincent. Het probleem waren blessures, maar nu is hij eindelijk terug, en kan hij fit blijven voor ons. Hij is meer dan gewoon een centrale verdediger. Hij heeft enorme passie, visie en is gevaarlijk in spelhervattingen."

Voorts zei Pep nog dat hij erg blij was met de manier waarop zijn ploeg had gespeeld. "We konden eindelijk 20-25 passen na elkaar geven en kansen creëren."

Na een zoveelste blessure dit seizoen had Kompany na zijn revalidatie wekenlang moeten wachten op een nieuwe kans van trainer Guardiola. Twee weken geleden was het dan toch zo ver. Kompany zette een solide prestatie neer tegen Chelsea, maar moest de volgende wedstrijd tegen Hull toch weer op de bank plaatsnemen. Tegen Southampton kreeg de Rode Duivel opnieuw een kans. Samen met Nicolas Otamendi verving hij in de verdediging Aleksander Kolarov en de geblesseerde John Stones. En of hij die kans gegrepen heeft!

City springt zo over Liverpool naar de derde plaats. Southampton staat negende.

