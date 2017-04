Arsenal herrijst op veld van Middlesbrough

Arsenal heeft voor het eerst in drie maanden nog eens een uitwedstrijd kunnen winnen. Na vier zware uitnederlagen, waarin de Gunners telkens drie tegendoelpunten slikten, konden ze maandagavond eindelijk nog eens toeslaan op het veld van Middlesbrough. Het werd 1-2.

Arsenal zag door de slechte resultaten van de laatste maanden hun kansen op de titel in het niets verdwijnen. De Londense club heeft wel nog enkele wedstrijden tegoed, maar ze dreigen voor het eerst sinds het seizoen 1997-1998 de Champions League te missen. De druk op Arsenal en coach Arsène Wenger was dus bijzonder hoog in het Riverside Stadium. Het spel golfde aanvankelijk goed op en neer, maar Middlesbrough kwam uiteindelijk gevaarlijker voor de dag. Dat volstond niet om een goal te maken. De mannen van Boro moesten zelf een paar aanvallen van de Chileen Alexis Sanchez pareren, maar uiteindelijk kwam Sanchez toch door de verdediging heen: kort voor de rust scoorde hij de 0-1.

Middlesbrough valt aan, Arsenal scoort

Middlesbrough kwam vinniger uit de kleedkamer en trok meteen in de tegenaanval. Het duurde niet lang voor dat zijn vruchten ging afwerpen, want Alvaro Negredo kon op een voorzet van Downing vrij snel gelijkmaken: 1-1. Boro drukte door, maar tot een tweede goal kwam het niet, ondanks enkele goede kansen. In plaats daarvan viel het doelpunt aan de overkant: Mesut Özil scoorde vanuit het niets zijn elfde goal van het jaar en maakte er zo 1-2 van. Arsenal verzaakte om de score verder uit te breiden en kwam nog goed weg op een kans van Ben Gibson, maar de eindstand bleef 1-2.

Kan Arsène Wenger zijn baan behouden? Foto: AFP

Voor Arsenal is het de eerste uitzege in zeer lange tijd. Door hun zege komen ze samen met Everton op de zesde plaats, maar Arsenal heeft ten opzichte van de Toffees wel nog twee wedstrijden tegoed. Ook de vijfde plek van Manchester United, dat drie punten voorsprong telt, is nog binnen handbereik. De vraag blijft of Arsène Wenger na jaren van trouwe dienst zijn baan nog kan veiligstellen.