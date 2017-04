Motor van Everton slaat pas na de rust aan, Lukaku met zijn 24e van het seizoen

Everton FC heeft thuis met 3-1 gewonnen van Burnley. De Toffees speelden een zwakke eerste helft, maar de rust tapte de thuisploeg uit een ander vaatje. Het openingsdoelpunt van Jagielka werd nog snel uitgewist vanop de stip, maar Barkley en Lukaku beslisten de wedstrijd.

Everton kende een moeilijke eerste helft en kon Burnley amper in de problemen brengen. Koeman had heel wat uit te leggen tijdens de pauze en dat had effect. The Toffees kwamen gretiger uit de kleedkamers en al snel was daar de voorsprong. Jagielka reageerde sneller dan zijn bewaker en scoorde voor de derde week op rij.

Foto: Photo News

Everton vertrokken, zou je dan denken. Maar doelman Robles dacht daar anders over en maakte een domme penaltyfout. Vokes zette zich achter de bal en faalde niet, de bordjes hingen weer gelijk. Twintig minuten voor tijd zorgde Barkley voor de opluchting. Zijn schot ging via verdediger Mee in het doel, Everton opnieuw op voorsprong. En deze keer was het wel definitief, want niet veel later stond ook Lukaku op het scorebord.

Voor de Rode Duivel was het alweer zijn 24e doelpunt van het seizoen. Hij blijft zo aan de leiding van de topschuttersstand in de Premier League. Everton komt voorlopig naast Manchester United, maar the Mancunians hebben nog enkele wedstrijden te goed.