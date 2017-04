Premier League is weer spannend! Chelsea onderuit in topper tegen Man United

Leider Chelsea heeft opnieuw van zijn pluimen gelaten. The Blues gingen kansloos onderuit op bezoek bij Manchester United met 2-0. Met een vroeg doelpunt in beide helften legden The Red Devils de wedstrijd in een beslissende plooi. Chelsea ziet zijn voorsprong op Tottenham zo slinken tot vier punten.

Zonder Thibaut Courtois in doel kwam Chelsea al snel op achterstand. Herrera veroverde op de eigen helft de bal en stuurde vrijwel meteen Marcus Rashord de diepte in. De jonge spits kreeg de voorkeur op Zlatan Ibrahimovic en bedankte José Mourinho voor het vertrouwen. Hij klopte Begovic met een gekruist schot: United meteen 1-0 voor.

Na de pauze was het opnieuw snel raak. Deze keer kroop Herrera in de rol van afwerker. Via een Chelsea-verdediger knalde hij vanop de rand van de zestien binnen.

