Eerste competitiedoelpunt Dembélé, Tottenham walst over Bournemouth

Tottenham heeft een makkelijke zege geboekt tegen Bournemouth. De Spurs startten uitstekend en Mousa Dembélé opende de score, zijn eerste doelpunt in meer dan een jaar. Heung-Ming Son verdubbelde nog voor de 20e minuut de score. Na de pauze diepten Harry Kane en Vincent Janssen - zowaar met een veldgoal- de stand uit tot 4-0.

Op het kwartier opende Mousa Dembélé de score voor de Spurs met zijn eerste van het seizoen0 Het was van 16 januari 2016 geleden dat de Rode Duivel nog kon scoren in de Premier League. Enkele minuten later zorgde Son Heung-Min al voor de geruststellende 2-0 voorsprong, vlak na de pauze zette topschutter Harry Kane de 3-0 op het scorebord, invaller Vincent Janssen zorgde in de toegevoegde tijd nog voor het vierde doelpunt. Voor de Nederlander was het pas zijn tweede competitiedoelpunt, zijn vijfde in totaal. Ook Toby Alderweireld en Jan Vertonghen verschenen aan de aftrap bij de Spurs, net als Dembélé speelden ze de hele wedstrijd.

Met de 21e zege van het seizoen blijven de Spurs met 71 punten op de tweede plaats in de Premier League, op vier punten van leider Chelsea. Eden Hazard en co spelen zondag de topper op bezoek bij Manchester United.

