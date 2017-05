Pareltjes van Kompany en De Bruyne luiden ruime zege Man City in

Manchester City heeft vlotjes gewonnen van Crystal Palace. The Citizens domineerden al voor de rust, maar gingen ondanks een karrenvracht aan kansen maar met een 1-0 voorsprong de rust in. Na de rust loodsten Vincent Kompany en Kevin De Bruyne hun ploeg alsnog naar een ruime 5-0 zege.

Trainer Pep Guardiola zette aanvoerder Kompany al voor de vijfde opeenvolgende keer in de basis. Vince The Prince zag hoe zijn ploeg meteen op voorsprong klom. David Silva kreeg een afvallende bal voor de voeten en schoof de 1-0 binnen. City wilde doorduwen, maar de bal wilde er voor de rust niet meer in. Onder meer De Bruyne, Fernandinho gingen vruchteloos hun kans. Crystal palace kwam met de rust in zicht beter in de wedstrijd, Benteke was dicht bij een doelpunt maar City-doelman Caballero had een uitstekende redding in huis.

Na de pauze ging het plots snel. Een afgeweerde hoekschop kwam opnieuw bij De Bruyne. Die zag zijn maatje Kompany goed afhaken en zette laag en hard voor. De aanvoerder vlamde het leer heerlijk in de bovenhoek, City 2-0 voor. Voor Kompany was het zijn tweede doelpunt in vier wedstrijden. Dat zijn evenveel goals als in zijn voorgaande 43 optredens. De Bruyne zette zijn titel van assistenkoning nog wat kracht bij, het was alweer zijn 14e van het seizoen.

Foto: Photo News

En de middenvelder wilde niet achterblijven op zijn landgenoot. Amper enkele minuten later kreeg hij de bal zelf voor de voeten aan de rand van de zestien. Met een geplaatste schuiver klopte hij doelman Hennessey een derde keer.

En het feestje van The Citizens was nog lang niet gedaan. Tien minuten voor tijd diepte Sterling de score nog wat uit, in de blessuretijd leverde De Bruyne zijn 15e assist van het seizoen af aan Otamendi. Crystal Palace en Benteke kregen zo een zware 5-0 rond de oren. In de stand komt Manchester City naast Liverpool op de derde plek. Crystal Palace blijft zestiende.

