Sneeuw is spelbreker in bekerpartij Sportfreunde Lotte-Borussia Dortmund

Het Duitse bekerduel tussen Sportfreunde Lotte en Borussia Dortmund is dinsdagavond afgelast. Door overvloedige sneeuwval was het veld van de derdeklasser onbespeelbaar. Een nieuwe datum voor deze kwartfinale in de DFB-Pokal is nog niet bekend.

De partij moest normaal gezien om 20u45 op gang gefloten worden, maar de sneeuw besliste daar anders over. “Scheidsrechter Felix Brych en zijn team hebben deze beslissing in samenspraak met beide elftallen genomen”, klinkt het bij de Duitse voetbalbond.

De aanloop naar het bekerduel liep voor Borussia Dortmund al niet helemaal naar wens. De spelersbus kwam in de buurt van het stadion bij een draaipoging vast te staan in een akker. Met een tractor moest het voertuig uit de klei worden getrokken. De spelers van Dortmund waren niet op de hoogte van het incident, zij verbleven op dat moment nog in het hotel.