Celtic loopt nog verder uit in het klassement na de verdiende zege tegen de Glasgow Rangers

In de Schotse eerste klasse heeft Celtic de Glasgow Rangers verslagen. De competitieleider staat nu maar liefst 19 punten voor op de Rangers, dat twee staat in het klassement. De Rangers begonnen sterk aan de wedstrijd en kwamen snel op voorsprong, maar Moussa Dembélé zette de bordjes opnieuw gelijk. Sinclair bezorgde Celtic verdiend de zege in de tweede helft.