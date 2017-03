Titelstrijd in Nederland weer spannend na omstreden nederlaag Feyenoord

Feyenoord heeft in de titelstrijd een zware klap te verwerken gekregen. Stadsgenoot Sparta versloeg op het Kasteel verrassend de koploper met 1-0, door een goal in de eerste minuut van Mathias Pogba.

Kort voor tijd leek de ploeg van Giovanni van Bronckhorst op gelijke hoogte te komen. De bal ging ogenschijnlijk over de doellijn via Sparta-verdediger Sherel Floranus, maar ditmaal was er geen doellijntechnologie om Feyenoord te hulp te schieten.

Door de nederlaag kan Ajax vandaag bij FC Groningen de achterstand op Feyenoord verkleinen tot twee punten.