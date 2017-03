Roda JC lijdt zure thuisnederlaag tegen Twente

Roda JC heeft vrijdagavond in eigen huis met 0-3 verloren van FC Twente op de 27e speeldag van de Nederlandse Eredivisie. De Fin Fredrik Jensen kroonde zich tot matchwinnaar met twee doelpunten in de eerste helft.

Roda JC vecht volop voor het behoud in Nederland, maar moest het tegen FC Twente zonder zijn geelgeschorste aanvoerder Tom Van Hyfte stellen. Met Bryan Verboom stond er toch een Belg tussen de lijnen bij Roda. Reservekeeper Yves De Winter zat op de bank bij de Limburgers. Aan de kant van Twente zat Club Brugge-huurling Dylan Seys op de bank.

De wedstrijd begon evenwichtig, maar na 30 minuten was het de Fin Fredrik Jensen die Twente op voorsprong bracht met een harde schuiver. Vlak voor rust was het opnieuw Jensen die met zijn tweede doelpunt van de avond voor de 0-2 zorgde in de 43e minuut.

In de tweede helft zette Manchester City-huurling Enes Ünal in de 77e minuut de 0-3 eindstand op het bord met zijn dertiende competitietreffer van het seizoen. Bryan Verboom werd bij Roda na 64 minuten naar de kant gehaald. Dylan Seys en Yves De Winter zaten de volledige wedstrijd op de bank.

Door de nederlaag blijft Roda met een zestiende plaats en amper 23 punten in de kelder van de rangschikking hangen. Twente staat met 41 punten voorlopig knap vijfde.