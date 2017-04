Nederlandse titelstrijd opnieuw razend spannend dankzij deze weergaloze knal

Terwijl wielergek België massaal de Ronde van Vlaanderen aan het bekijken is, kijkt voetbalgek Nederland naar de absolute topper tussen Ajax en Feyenoord. Feyenoord is bezig aan een sterk seizoen en kon mits een zege bij Ajax de titel al ruiken, maar halfweg zitten de Rotterdammers toch stevig in de problemen. Ajax ging de rust in met 2-0, mede dankzij deze prachtige vrije trap van Lasse Schöne...