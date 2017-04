PSV verspeelt tegen Twente in extra tijd alweer zeer dure punten

PSV is er op de 29e speeldag in de Nederlandse Eredivisie niet in geslaagd te gaan winnen op bezoek bij FC Twente. De Eindhovenaren leken nochtans af te stevenen op winst tot het in de extra tijd de 2-2-gelijkmaker slikte. Door dit gelijkspel volgt PSV nu al op zeven punten van leider Feyenoord, de Rotterdammers hebben drie punten meer dan Ajax Amsterdam.